Que faire face aux vices cachés d’une installation électrique après un achat immobilier ? Le 13H à vos côtés

Capucine a acheté une maison et se rend compte que l'installation électrique est dangereuse. On lui dit qu'elle ne peut pas habiter tout de suite dans le bien, donc elle doit se reloger et faire des travaux. On croit souvent qu'on est protégé par les diagnostics électriques, mais visiblement, c'est un peu compliqué. Capucine a dû payer 700 euros pour mettre aux normes son installation électrique, en plus des frais de relogement. Le diagnostic a pourtant été fait avant, et il est obligatoire pour les installations qui ont plus de quinze ans. Le but est de savoir si tout est conforme. Et si ce n'est pas le cas, des anomalies sont notées sur le diagnostic, ce qui a été fait dans le cas de Capucine. Mais seul ce qui est visible et visitable est évalué selon la loi. Les diagnostiqueurs ne vont donc pas démonter des installations, et des vices cachés peuvent échapper à leur vigilance. Ce sera assez difficile d'aller chercher sa responsabilité. Si des anomalies graves sont citées dans le diagnostic, il est recommandé de contacter un électricien, puis de faire des recherches plus approfondies. Dans le cas de Capucine, pourquoi pas tenter d'engager la responsabilité du vendeur, pour ce qui n'était pas visible. Comment ça marche ? T. Coiffier