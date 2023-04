Que faire lorsque les démarches d'obtention de la pension de réversion tardent à aboutir ? Le 13H à vos côtés

Sylvie habite à Valdurenque (Tarn). Elle nous pose une question qui concerne les pensions de réversion. Notons que la femme n'a pas encore reçu la sienne alors qu'on lui a annoncé que son dossier a été complet. Elle attend donc depuis un an maintenant. Une situation qui devient très compliquée pour elle. Il faut savoir que la pension de réversion est versée à l'époux/épouse d'une personne décédée. Leurs dossiers sont plus compliqués que ceux des retraites classiques. Pour cause, il y a notamment des conditions de ressources pour pouvoir en bénéficier. Cela demande donc des vérifications supplémentaires. Pour la Cnav, il est possible de demander un rendez-vous pour monter son dossier. Sachez tout de même que les dossiers de pensions de réversion sont prioritaires. Pour la MSA, on peut se rendre dans une maison France services. cette dernière compte au total 2 379 dans le pays. Le but est évidemment d'éviter des retards et de déposer un dossier complet. T. Coiffier