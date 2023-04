Que faire quand le magasin où j'ai déposé mon VTT a été cambriolé ? Le 13H à vos côtés

Frédéric a un litige avec un commerçant. Il a déposé son VTT afin de le faire réparer, et le magasin s’est fait cambrioler. Depuis, commerçant peine à l’indemniser, car il n’a plus de facture pour lui prouver la valeur réelle du vélo. Quand on dépose un matériel pour réparation, on conclut, sans forcément le savoir, un "contrat de dépôt". Il crée des obligations pour les deux parties. Le réparateur qui reçoit l’objet a l’obligation d’en prendre soin et de le protéger de toute menace. Il n’y a que des cas extrêmes qui pourraient l’exonérer de cette responsabilité, et le vol n’en fait pas partie. Le réparateur doit donc rembourser l’objet qui a été volé si le client a conservé la preuve de ce dépôt, le ticket qui lui a été remis. Si le réparateur n’a pas le même objet à restituer au client, il doit l’indemniser avec de l’argent. À ce moment-là, il va faire le calcul du prix de l’objet. Et cela va se faire sur la valeur résiduelle de l’avoir. Ainsi, la valeur à neuf va être retranchée d’un coefficient de vétusté. Si la facture d’achat de l’objet a été conservée, le calcul se fera facilement. Si par contre, le client n’a plus la facture, la preuve peut se faire par tout moyen. C’est-à-dire que l’on peut utiliser des photos, ou des témoignages (sauf de la part des membres de la famille). T. Coiffier