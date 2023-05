Que faire quand le poids sur l'emballage n'est pas conforme à celui du contenu ? Le 13H à vos côtés

Quand on fait nos courses, que faire quand le poids affiché n'est pas le bon et qu'il y a moins d'aliments que prévu dans le paquet ? Cela arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. En effet, les consommateurs sont devenus méfiants en raison des pratiques comme la "shrinkflation". Face à l'inflation, certains industriels ont décidé de ne pas augmenter leurs prix, mais ils ont réduit la quantité de produits à l'intérieur. C'est tout à fait légal puisque tout est affiché. Mais le problème dont on parle est différent, c'est quand il y a moins de produits que ce qu'affiche l'étiquette. Quels sont les produits les plus concernés ? Selon 60 Millions de consommateurs, c'est du côté des fruits et des légumes comme les bananes, les oranges et les tomates. Ils font rarement le poids affiché. Cela concerne aussi la farine qui arrive à la quatrième place. Est-ce qu'il existe des marges d'erreur autorisées pour les industriels ? Pour un produit d'un kilo, la marge est de quinze grammes. Pour les plus petits conditionnements, la tolérance est de 9%. Que faire finalement si on relève quand même une erreur de poids ? T. Coiffier