Que faire quand le prix payé n'est pas celui affiché ?

Ce supermarché de Saône-et-Loire vient d'écoper d'une amende salée. La raison, un défaut d'affichage des prix des produits. Les clients, mécontents, ont eu gain de cause. L'enseigne doit payer 87 300 euros d'amende et publier sa condamnation sur son site internet. Mieux vaut donc toujours vous fier à votre ticket de caisse, car les erreurs sont courantes. On en compte 8% par an environ, en faveur ou en défaveur du client. Alors comment expliquer des écarts de prix entre les rayons et la caisse ? Codes-barres non actualisés, opération saisie à la main... Selon Laura Hendrickx, une experte, l'inflation de ces derniers mois est aussi fautive. "Les prix des produits en rayon changent beaucoup, il y a parfois des erreurs dans la mise à jour des étiquettes. Il y a une valse des étiquettes qui fait que les magasins ne sont pas toujours très à jour là-dessus", explique-t-elle. Et le casse-tête est loin d'être terminé. Essentiel en cas d'erreur pour se faire rembourser, le ticket de caisse automatique devrait disparaître le 1er août. Il vous faudra désormais le demander ou alors le consulter sur Internet. TF1 | Reportage C. Gerbelot, G. Charnay, F. Marchand