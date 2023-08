Que faire quand les chèques-vacances sont périmés ? Le 13H à vos côtés

Quand vos chèques-vacances sont périmés, ne les jetez surtout pas à la poubelle. Vous pouvez les sauver jusqu'à trois mois après leur date de validité. La formalité est simple, il suffit de se laisser guider sur le site leguide.ancv.com. Pour recevoir les nouveaux, il faut d'abord envoyer les anciens par la poste. Encore mieux si vos chèques-vacances sont dématérialisés, tout se passe en ligne. D'ailleurs, si vous ne partez pas en vacances pour les mois prochains, vous pouvez toujours les utiliser aux restaurants, par exemple. Les établissements qui les acceptent le précisent sur leur devanture. La règle, c'est qu'on ne peut acheter que des prestations de services et non des biens. Aussi, vous pouvez les utiliser si vous partez à l'étranger, mais seulement en Europe et sous certaines conditions, si vous réservez votre séjour grâce à une agence de voyages ou un tour-opérateur qui les accepte. Par contre, vous ne pouvez pas les utiliser pour les activités sur place. Vous devez réserver votre séjour en ligne, payer par carte bleue, envoyer vos chèques-vacances pour enfin être remboursé. A. Bazar