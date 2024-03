Que faire quand les feuilles mortes du voisin tombent chez moi ? Le 13H à vos côtés

Les feuilles de chêne de son voisin tombent dans sa propriété. Chaque hiver, Guy doit ramasser 4 000 litres de feuilles. Mais son voisin ne veut pas qu'il les stocke chez lui. Que doit-il faire ? En principe, les feuilles mortes doivent être ramassées par le propriétaire du terrain sur lequel elles sont tombées, et non pas par le propriétaire de l'arbre. Les tribunaux considèrent qu'il s'agit d'un trouble normal de voisinage. C'est un inconvénient avec lequel il faut composer. Il y a des exceptions. Si les branches de l'arbre de votre voisin dépassent et empiètent sur votre propriété, et que cela entraîne une chute abondante de feuilles sur votre terrain, vous êtes en droit de lui demander de les élaguer. Vous pouvez aussi demander à votre voisin de venir ramasser les feuilles sur votre terrain, si le trouble que vous subissez est excessif. C'est la quantité de feuilles qui va être décisive et appréciée par les tribunaux. Pour faire valoir ses droits, il faut se tourner vers un conciliateur de justice si l'accord à l'amiable ne fonctionne pas. T. Coiffier