Que faire quand on a acheté une voiture d'occasion et qu'après on découvre quelques problèmes ? Le 13H à vos côtés

Le véhicule qu'Aurore a acheté à 8 200 euros a l'air pas mal. On dit qu'il est en bon état. Mais en regardant l'intérieur des roues et du moteur, on aperçoit qu'il y a des rafistolages. En vrai, il y a deux cas de figure. Le premier, comme c'est le cas avec Aurore, vous avez acheté votre voiture d'occasion à un professionnel, à un garagiste. Dans ce cas-là, vous êtes plutôt bien protégés. Tous les problèmes qui vont apparaître dans l'année de votre achat sont présumés être de la responsabilité du vendeur. Alors, ce qu'il faut qu'Aurore fasse, c'est mettre en demeure le vendeur. Ce dernier a 30 jours pour s'accomplir pour la rembourser. Le deuxième cas, c'est quand on achète sa voiture d'occasion à un particulier, et c'est beaucoup plus compliqué. On a coutume de dire qu'on achète le véhicule en l'état. Mais en l'espèce, c'est vrai que ça complique la tâche de l'acheteur. Ça protège le vendeur, car il va falloir prouver qu'il y avait un vis caché antérieur à l'achat dont il ne vous a sciemment pas parlé. C'est facile à prouver, c'est faisable, mais c'est difficile. Quels conseils pour éviter cette galère ? T. Coiffier