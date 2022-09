Que faire quand on brûle accidentellement des matériels de camping ? Le 13H à vos côtés

La responsabilité civile, on ne sait jamais si elle va vraiment s'appliquer. Globalement, elle couvre les dommages que vous ou vos proches, précisément le mari, la femme et les enfants, causez à d'autres personnes. Elle est incluse dans la majorité des assurances multirisques habitation. L'exemple type c'est quand vous cassez involontairement un objet dans un magasin, on peut se faire rembourser grâce à cela. Selon une association de consommateurs, la CLCV, quand vous êtes en vacances, la responsabilité civile ne s'applique pas forcément. En vacances, elle ne s'applique que si vous avez souscrit à la garantie villégiature. Il faut vérifier donc que cette garantie figure dans votre contrat parce qu'elle est en supplément de votre responsabilité civile. Si elle y figure, il faut vérifier aussi ce qu'elle couvre parce que là aussi, elle diffère selon les contrats. Si elle n'y figure pas et que vous souhaitez partir en vacances avec, souscrivez-y mais elle sera plus chère sur votre cotisation. T. Coiffier