Que faire quand on ne jouit pas de tous les services inclus dans son forfait touristique ? Le 13H à vos côtés

René avait acheté sur Internet une croisière incluant un forfait boisson. Arrivé sur le bateau, pas de trace du forfait qu'il avait acheté à 300 euros. À ce jour, il n'a toujours pas été remboursé. Que peut-il faire ? Lorsque vous achetez, en ligne ou physiquement, un forfait comprenant au moins deux prestations, vous achetez ce qu'on appelle un forfait touristique. L'agence de voyage sera donc responsable de tout. Et pour une croisière, c'est la même chose. Que ce soit de sa faute ou pas, sa responsabilité est engagée en cas de problèmes sauf faute du client ou cas de force majeure. L'agence doit donc agir pour trouver des solutions et si elle n'en a pas sur le moment, elle doit vous compenser financièrement à votre retour. Dans le cas de René, notre croisiériste, il a demandé un remboursement. Et si l'agence refuse, il faut agir. On la met en demeure par une lettre recommandée puis, on a recours au Médiateur du Tourisme et des Voyages. En bout de course, une procédure devant le tribunal judiciaire sera nécessaire. T. Coiffier