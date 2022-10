Que faire quand une lettre n'arrive pas à destination ? Le 13H à vos côtés

Quand on envoie une lettre, il y a l'option "suivie" qu'on peut ajouter lors de l'affranchissement. Elle permet de connaître l'avancée de son courrier, notamment la date à laquelle il a été déposé à la boîte aux lettres du destinataire. Par contre, il n'y a pas de remise en mains propres. Donc, aucune garantie pour la protection. Dans le cas où la lettre a été livrée, mais dans la mauvaise adresse, il faudra contacter le service client de La Poste. Cette dernière va mener une enquête interne, mais rien ne dit qu'elle trouvera le courrier, que celui-ci ait une valeur ou non. Par ailleurs, il va être compliqué de se faire indemniser, car il n'y a pas moyen de prouver la valeur du courrier. De plus, il n'y a pas eu de déclaration au préalable. Néanmoins, on peut toujours faire une demande au médiateur du groupe La Poste ou encore une réclamation à l'Arcep. Pour éviter ce genre de désagrément, il faut choisir le type d'envoi le plus adapté au courrier envoyé. La lettre recommandée, bien que plus chère que la lettre suivie, est plus sécurisée. T. Coiffier