Que faire si l'artisan qui effectue des travaux d'isolation énergétique est en liquidation ? Le 13H à vos côtés

Romain a contacté une plateforme pour des travaux d'isolation énergétique. Pour bénéficier des aides de l'État, il a dû prendre un de leurs artisans. Il a donné un acompte et ce dernier aujourd'hui a été en liquidation judiciaire. Quel recours il a ? La plateforme n'est pas responsable. Comme souvent, avec ces entreprises en ligne qui vous mettent en contact avec des artisans, ça s'arrête là, ils ne jouent un rôle que d'intermédiaire. C'est très clair dans leurs conditions générales de vente. Le client ne peut donc pas rechercher sa responsabilité. Pour récupérer l'argent, il existe plusieurs cas. Le premier, c'est quand le chèque d'acompte n'a pas encore été encaissé, et c'est rare. Vous pouvez donc y faire opposition auprès de votre banque. La liquidation judiciaire du porteur du chèque, c'est un motif légitime. Si le chèque a déjà été encaissé, il faut déclarer rapidement votre créance au mandateur judiciaire ou liquidateur, qu'on peut trouver sur www.bodacc.fr. Vous avez deux mois pour réclamer votre créance. Toutefois, vous n'êtes pas un créancier prioritaire, car il y a d'abord les salariés, les impôts et l'Urssaf. Pour éviter ce genre de souci, il faut vérifier la solidité financière de l'artisan et de l'entreprise avant de signer un contrat. T. Coiffier