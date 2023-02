Que faire si on se trompe de nom lors d'une réservation de billet d'avion ? Le 13H à vos côtés

Régis s'est trompé sur l'orthographe des noms et prénoms de deux personnes lors de l'achat de deux billets d'avion. Trois semaines avant le départ, il a contacté l'agence de voyage et la compagnie de vol, mais on lui annonce aucune modification et aucun remboursement possibles. D'abord, il faut savoir que quand vous arrivez le jour du départ devant la porte d'embarquement, on peut vous refuser l'embarquement si les informations sur le billet ne coïncident pas avec celles de vos pièces d'identité. C'est donc important de tout vérifier. Si on se trompe, il faut regarder la politique pratiquée par sa compagnie, car cela va défendre des compagnies. Mais il y a quand même une constante. Dans la majorité des cas, si vous signalez une erreur dans les 24h-48h de la réservation, la correction est gratuite. Mais attention, cela ne concerne que des erreurs mineures et évidentes. Que faire si l'on ne se rend compte de l'erreur que tardivement alors ? T. Coiffier