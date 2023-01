Que faire si un colis fragile est parvenu cassé à son destinataire ? Le 13H à vos côtés

Vu le nombre d'achats qui se font en ligne entre particuliers, et dans le cas où l'objet arrive cassé chez le destinataire, que peut-on faire ? Quand on vend un objet via un site de petites annonces et qu'on choisit la livraison, alors on est responsable envers l'acheteur du bon acheminement de l'objet. S'il arrive cassé, alors la vente est annulée. On doit alors rembourser l'acheteur et on peut ensuite se retourner contre le transporteur. Les recours possibles sont de faire une réclamation, mais il faut faire attention parce que les délais sont très courts. Il faut la faire dans les deux jours à compter de la réception de l'objet. Il faut ensuite prouver sa demande en envoyant des photos de l'objet cassé et prouver qu'il a correctement été emballé. Pour éviter ce genre de mésaventure, il faut privilégier la remise en mains propres. Si on choisit quand même la livraison, alors prenez des photos avant l'expédition ou souscrivez une assurance. T. Coiffier