Que faire si un logement de location est en mauvais état ? Le 13H à vos côtés

Isabelle raconte que sa fille, étudiante à Lyon depuis un an, loue un studio de 25 m² qui est une vraie passoire thermique. En hiver, même avec le chauffage à fond, la température ne dépasse pas les 16 °C dans son studio. Elle a aussi des escaliers en bois très fragilisés. Des photos témoignent l'état des lieux : les fenêtres qui ne doivent pas isoler grand-chose, un chauffage qui n'a pas dû être changé depuis au moins 40 ans et est donc inefficace. Il y a aussi l'escalier dont parle Isabelle, les marches semblent ne pas être bien accrochées. Tout cela, pour 510 euros par mois. L'article 1719 du Code civil indique que "le bailleur est obligé de délivrer un logement décent". Les tribunaux considèrent qu'un chauffage est insuffisant quand il ne permet pas d'atteindre 18 °C. La propriétaire n'est donc pas dans la loi. Dans ce cas, il faut le lui signaler. S'il n'y a pas de réaction de sa part, on choisit la mise en demeure par une lettre recommandée. Ensuite, on peut saisir un conciliateur de justice puis un juge des contentieux de la protection. T. Coiffier