Que faire si vous prenez le train sans billet ? Le 13H à vos côtés

Que faire si vous prenez le train sans billet ?

Si vous n’avez pas composté votre billet, payé pour votre animal ou si vous êtes tout simplement monté dans le train sans billet, premier conseil, n’attendez pas. Allez voir le contrôleur pour lui expliquer la situation. Si vous avez pris par exemple le billet de quelqu’un d’autre ou si vous avez falsifié une carte de réduction, le cas est grave. Le montant de l’amende varie de 20 à 150 euros. On dispose de trois mois pour contester son amende. Si vous contestez sans payer initialement votre amende, et que votre recours auprès de la SNCF échoue, vous pourriez avoir une amende forfaitaire majorée, qui peut aller jusqu’à 375 euros. On peut faire cette réclamation en ligne sur le site internet contravention-sncf.fr, ou par écrit à l’adresse du reçu sur le PV. Sinon, on a aussi la possibilité de saisir le médiateur de la SNCF voyageur. Une dernière possibilité est encore de saisir le défenseur des droits ou l’un de ses délégués par courrier ou sur Internet. Son avis peut être positif. Mais si ce n’est pas le cas, votre amende est bien définitive. TF1 | A. Bazar