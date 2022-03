Que faut-il comprendre au message d'Emmanuel Macron adressé à nos armées ?

Le président de la République, chef des armées, explique aux militaires français qui vont être déployés, que ce n'est pas une mission banale d'interposition. Qu'en face, ils ont des Russes qui sont en embuscade, et qu'il faut essayer d'exploiter le moindre faux pas ainsi que le moindre dérapage. C'est un message de confiance au professionnalisme des militaires français, mais aussi un message d'alerte. Du simple soldat au général, ce sont tous des soldats engagés sur un plan stratégique. On parle souvent dans les armées du caporal stratégique, ce n'est pas parce que le grade est modeste, que la fonction dans cette mission n'est pas essentielle et très sensible. Il faut donc éviter tout dérapage et les provocations russes. P. Servent