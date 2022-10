Que faut-il faire en cas de coupure d'Internet ? Le 13H à vos côtés

Patricia n'a plus d'Internet ni de téléphone fixe depuis un mois. Cela est dû à la chute puis à la cassure du câble de la fibre. Pour accélérer l'intervention, il faut contacter en premier le fournisseur d'accès Internet ou le responsable de l'infrastructure du câble. Comme souvent, en matière de consommation, c'est l'interlocuteur le plus proche, soit le fournisseur d'accès Internet, qui doit réagir par l'intermédiaire de son service client. Après lui avoir soumis le problème, ce sera à lui de trouver des solutions et il a une obligation de résultat. Selon la loi, on doit avoir un accès constant et effectif à Internet et à la fibre. Mais si on se retrouve dans le même cas que Patricia, on a le droit d'arrêter de payer l'abonnement tant qu'on n'a pas d'Internet, selon l'UFC-Que Choisir. En matière contractuelle, on appelle cela l'"exception d'inexécution". Dans un deuxième temps, saisissez le médiateur, en l'occurrence, celui des communications électroniques : www.mediation-telecom.org. Il est très compétent et peut faire bouger les choses. Le temps que la fibre soit de nouveau opérationnelle, revenez à l'ADSL, ce réseau Internet qui passe par la ligne de téléphone fixe. Si vous habitez dans une zone de téléphonie mobile bien couverte, avec des clés 4G ou 5 G, et si vous choisissez l'ADSL, vous pouvez demander la portabilité du numéro. T. Coiffier