Que faut-il semer en novembre ?

En novembre, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Alors c'est le mois idéal pour planter ses arbres fruitiers. Il est donc temps de prendre les rejetons pour pouvoir les planter ailleurs dans le jardin. Et qu'ils aient suffisamment de place pour grandir. Côté récolte, les choux sont enfin prêts à être ramassés. Un peu plus loin, l'heure est venue de planter la griselle que l'on appelle aussi l'échalote grise. On les met tous les 25 centimètres. Rendez-vous maintenant au printemps pour la récolte. Et dans la serre, c'est le moment de planter l'ail... de l'ail violet. Après avoir planté votre ail, ne jeter surtout pas leurs feuilles et les petites gousses. Pour cause, cela va faire un magnifique purin au printemps. Pour cela, mélanger environ 100 grammes de feuilles à un litre d'eau, puis laisser macérer pendant une dizaine de jours. Une fois diluée, voilà un répulsif naturel contre les insectes et les maladies. Ce réflexe va donc éviter d'utiliser des produits phytosanitaires. Quid des conseils pour bien conserver ses pommes de terre ? TF1 | C. Ebrel, A. Janssens, R. Cann