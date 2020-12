Que feriez-vous avec 200 millions d'euros ?

Le plus dur sera peut-être de choisir la destination, si vous gagnez les 200 millions d'euros ce vendredi soir. Mais il suffit de feuilleter les magazines de voyage pour trouver l'inspiration. Pourquoi ne pas tout quitter, changer de vie et partir loin ? Certains rêvent de se retrouver sous les cocotiers, profitant du soleil de la Guadeloupe, Tahiti ou encore des Maldives. D'autres rêvent tout simplement de voyager et faire le tour du monde. Il suffit de tenter sa chance en choisissant des numéros au hasard ou des dates d'anniversaire. Chacun sa technique pour espérer remporter la cagnotte et surtout la partager avec ses proches. Certains pensent à combler leurs petits-enfants, acheter une maison, puis partager la somme. D'autres s'imaginent déjà changer de niveau de vie. Se faire plaisir au quotidien et mettre en sécurité les sommes qui restent en plaçant l'argent dans l'immobilier pour garantir des revenus à vie. Il ne reste plus maintenant qu'à miser 2,50 euros, deviner les cinq numéros et les deux étoiles pour pouvoir réaliser ses rêves.