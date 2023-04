Que manger et à quelle heure pour être en forme

On dit qu'il est le repas le plus important de la journée, le petit-déjeuner. Face à tant de gourmandises, difficile de résister. Mais pour être en forme toute la journée, est-ce vraiment la bonne recette ? Deux équipes s'affrontent : sucré ou salé ? Chez la team sucré, on mange des pancakes, des bananes, du chocolat et du thé. Chez la team salé, on mange plutôt du bon pain et du fromage frais. D'après les nutritionnistes, il faudrait privilégier les produits laitiers et les bonnes graisses contenues dans le beurre ou l'avocat par exemple. Mais surtout, "le mieux, c'est de ne pas se fixer des règles et écouter son corps", lance un passant. L'important est de manger suffisamment équilibré pour tenir jusqu'au déjeuner, et varier ses repas. Les légumes sont idéals pour un dîner léger, deux ou trois heures avant de se coucher. Néanmoins, parfois, il ne faut pas oublier de se faire plaisir. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia