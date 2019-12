Que pense-t-on de la grève du 5 décembre à Villeneuve-d'Ascq ?

De nombreuses personnes interrogées au sujet du mouvement de grève prévu le 5 décembre 2019 le soutiennent. A Villeneuve-d'Ascq, sur la place du marché, les participants dénoncent la réforme des retraites, le problème des hôpitaux et la privatisation des services publics. Ils redoutent toutefois que la manifestation s'installe dans la durée et paralyse le pays. De leur côté, les commerçants sont plus sceptiques. Ces derniers vont devoir s'organiser vu qu'ils ne feront pas grève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.