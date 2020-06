Que pensent les Français de la proposition de limiter la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes ?

Parmi les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, figure la limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Une recommandation qui ne passe pas et qui suscite la colère des Français. Une pétition de l'association "40 millions d'automobilistes" a déjà récolté près de 600 000 signatures en deux jours. Y a-t-il réellement une différence entre 130 et 110 km/h ?