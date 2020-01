Que pensent les Français du climat social ?

Le climat social est plus que tendu depuis des semaines. Si le mouvement est plus marqué dans les grandes villes, notamment en Île-de-France, la campagne aussi est impactée. À Aniane (Hérault), une commune de 3 000 habitants, la retraite est également une source d'inquiétudes. Quelle est l'opinion des Anianais sur les grèves ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.