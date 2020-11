Que pensent les Limougeauds du discours d'Emmanuel Macron de mardi soir ?

À Limoges (Haute-Vienne), nombreux sont ceux qui ont écouté l'allocution du président de la République de ce mardi soir. La réouverture des commerces non-essentiels est sans doute la décision la mieux accueillie. La situation est en effet très dure pour les petits commerçants. Les sorties autorisées dans un rayon de 20 km pour une durée de trois heures figurent également parmi les mesures en vigueur à partir de samedi prochain. Quant à Noël, certains sont soulagés de pouvoir le passer dans des conditions à peu près normales. En effet, on pourra le fêter en petits comités et il n'y aura pas de couvre-feu pour le réveillon. À Limoges, certains souhaitent également la réouverture des salles de sports et des restaurants. Mais ces établissements devront attendre au minimum jusqu'au 20 janvier prochain pour pouvoir reprendre leur activité. Par ailleurs, les habitants ont commenté le fait de ne pas rendre obligatoire le vaccin contre le Covid. Ce dernier fera l'objet d'un protocole sanitaire et d'un calendrier qui n'a pas encore été dévoilé.