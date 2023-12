Que penser des tractations sur le projet de loi immigration ?

Ce lundi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé : "Nous sommes plus près d'un accord qu'un désaccord". Yoann Gillet, député Rassemblement National du Gard, affirme que le texte tel qu’il est aujourd’hui n’est pas bon. Il a également annoncé que 80% des Français souhaitent qu'il y ait moins d'immigration. "Nous allons continuer de lutter contre les articles qui vont dans le mauvais sens et qui visent à, au contraire, augmenter l'immigration et la submersion migratoire. Et nous allons soutenir et essayer de renforcer et d'améliorer les articles qui, eux, vont dans le bon sens. Parce qu'il y en a quelques-uns. (...) Il y a de très mauvaises choses dans ce texte. Et il y a quelques petites bonnes choses", explique Yoann Gillet. "Il faut dire la vérité aux Français. La vérité est que ce texte ne réglera pas fondamentalement les choses. (...) Il faut aussi rappeler les méfaits de l'immigration (...) Il faut tenir un discours de vérité. C'est ce que nous faisons avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella", insiste-t-il.