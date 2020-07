Que pensez-vous d'une distribution de masques aux plus précaires ?

Le port du masque a récemment été déclaré obligatoire dans les endroits clos et tous s'y astreignent sans se plaindre. Mais concernant l'achat des masques, certains sont catégoriques, c'est à l'État de les payer. A Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), 7 000 masques en tissu ont déjà été distribués depuis deux mois. Pour de nombreuses collectivités, c'est d'abord aux services de l'État ou aux caisses d'allocations familiales de gérer le soutien aux familles en difficulté pour l'achat de masque.