Que peut faire la Communauté internationale ?

À l’heure où, en Ukraine, la guerre n’a pas encore commencé, à l’ONU, à New York, s’engage un débat sur la situation. Un débat rapidement interrompu par le représentant ukrainien. Un échange tendu avec l’ambassadeur russe s’engage. Dans la nuit, des manifestations spontanées se sont organisées, comme à Londres ou Washington, devant les ambassades de Russie. Et ce jeudi matin, dans les rues de Varsovie. Certaines capitales ont convoqué les ambassadeurs de Russie pour condamner l’agression. Après le Conseil de sécurité, c’est le Conseil de l’Europe qui va se réunir en urgence. Déclenchée au milieu de la nuit, l’offensive russe a surpris le monde occidental qui, tôt ce matin, a d’abord réagi par communiqués sur les réseaux sociaux. À l’ONU, comme ailleurs, les appels solennels à la fin des combats se multiplient, tout comme les condamnations. Et au-delà, c’est aussi l’étape d’après que les Occidentaux, Européens et Américains tentent de mettre en place rapidement. Par solidarité, c’est toute l’Europe et pas uniquement l’Europe politique qui, dans la nuit, s’est mobilisée. À Berlin, c’est la porte du Brandebourg qui a pris les couleurs du drapeau ukrainien. TF1 | Reportage L. Hauben, S. Cherifi