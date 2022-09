Que peut-on faire lorsqu'on est fiché à la Banque de France ? Le 13H à vos côtés

Près de trois millions de personnes sont concernées et sont actuellement fichées à la Banque de France. Dans le cas d'Émilie, Thierry Coiffier explique qu'elle et son mari se sont portés garants de l'entreprise qu'ils avaient créé. Et au moment de la faillite, il fallait rembourser les dettes. Ils se sont donc retrouvés surendettés et fichés à la Banque de France. Ce qu'on peut conseiller à Émilie, c'est de savoir sur quel fichier vous êtes inscrits. En effet, il y a plusieurs fichiers à la Banque de France. Certains concernent les chèques, les crédits, etc. Donc, il faut vérifier sur le site de la Banque de France. Dans le cas d'Émilie, c'est le FICP (fichier des incidents des crédits des particuliers). Si vous figurez dans ce fichier, vous n'êtes pas à proprement "interdit bancaire". Vous pouvez utiliser votre chéquier et votre carte bancaire. En revanche, vos capacités de crédit sont extrêmement limitées. Si vous êtes fichés pour surendettement, mais que vous avez de nouveaux salaires qui entrent et qui sont plutôt intéressants, il est possible d'obtenir un crédit. Mais attention, c'est évidemment très difficile. T. COIFFIER