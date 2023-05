Que peut-on faire pour assainir un quartier pollué par une décharge ? Le 13H à vos côtés

Le voisin de Dominique a créé une décharge dans sa propriété en stockant des carcasses de voitures, des pneus et des batteries. Cela occasionne la pollution de tout un quartier et l'envahissement des nuisibles. Que peut-il faire face à la situation ? Globalement, il y a deux moyens d'actions. En premier lieu, c'est de mettre en avant le fameux "trouble anormal de voisinage". Directement, auprès de ce voisin, on peut lui expliquer la gêne et le trouble que crée la présence de ces déchets. Et s'il ne réagit pas, on saisit un conciliateur de justice. Et enfin, il faut saisir le tribunal judiciaire, prendre un avocat, car le montant du litige est assez important. Ainsi, le voisin doit être condamné à enlever ou faire enlever les déchets sous astreintes. C'est-à-dire moyennant une somme à payer par jour de retard. En plus, on peut obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, sachant que ce genre de litige est fréquent. En deuxième lieu, il faut faire intervenir le maire de la commune, car il est le garant de la sécurité et de la salubrité publique. Donc il peut obliger le voisin, par un arrêté municipal, à exécuter les travaux de remise en état. Et si le voisin ne le fait pas, le maire procède d'office à ces travaux, mais aux frais du voisin.