Que peut-on faire quand le prénom donné à son enfant est refusé par l'administration ? Le 13H à vos côtés

Lors de l’enregistrement du prénom de su fils de Stéphane, celui-ci s’est fait refusé par l’administration. Cette dernière peut-elle refuser le choix des parents ? Et que peuvent-ils faire en cas de refus ? Notons qu'il y a un principe général : "les parents sont libres de choisir le prénom de leur enfant". Mais la loi donne également le pouvoir à l'officier d'état-civil de les contrôler. C'est-à-dire, examiner si les prénoms ne sont pas contraires à l'intérêt de l'enfant. Un prénom ne doit pas avoir une consonance ridicule, péjorative ou grossière, être trop complexe ou faire référence à un personnage historique contesté. On a une deuxième notion qu'il faut respecter. Il y a ceux qui choisissent comme prénom un nom de famille. Dans ce cas, il y a le droit des tiers ou d'autrui à protéger son nom de famille. L'officier d'état-civil regardera si le prénom ne porte pas atteinte à ce droit. Ces deux notions vont se combiner pour savoir si on peut refuser ou autoriser un prénom. Dans le cas de Stéphane, les juges ne font pas de différence entre le premier ou le deuxième prénom. Ils ne retiennent que les critères à prendre en compte. C'est le juge aux affaires familiales qui devra trancher dans cette affaire. T. Coiffier