Que peut-on faire quand on ne reçoit pas sa commande dans les délais ? Le 13H à vos côtés

Certains des achats qu'on peut faire en ligne n'arrivent pas forcément ou pas dans les délais. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne reçoit pas sa commande ? La première chose à faire est de vérifier si le site sur lequel on a commandé n'était pas frauduleux. Pour cela, il faut aller dans les mentions légales tout en bas de la page internet pour vérifier ce qui est écrit et pour chercher le numéro Siret ou Siren. Avec ce numéro, vous allez sur des sites comme Societe.com ou Infogreffe.fr, pour voir si la société existe. Si elle n'existe pas, vous avez de grandes chances d'avoir été victime d'une escroquerie. Dans ce cas-là, on porte plainte au commissariat ou la gendarmerie. Dans le cas où la société existerait, le vendeur doit communiquer une date de livraison, même lointaine. S'il ne le fait pas, il a 30 jours maximum pour vous livrer. En cas de non-respect des délais, on contacte le service-client. S'il n'y a pas de réponse, on met en demeure le vendeur par lettre recommandée ou par e-mail et là qu'on fixe un nouveau délai raisonnable. T. Coiffier