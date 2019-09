Que peut-on retenir des deux mandats de Jacques Chirac ?

Jacques Chirac a dirigé le pays pendant deux mandats : un septennat et un quinquennat. Durant sa gouvernance, il était efficace sur le plan international. On fait notamment référence à son refus de suivre l'intervention en Irak avec les Américains ou encore sa reconnaissance de la responsabilité française dans la rafle du Vel d'Hiv. Toutefois, la fracture sociale dans le pays ne figure pas parmi ses plus grandes réussites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.