Que représente ce moment avec le pape pour les participants ?

Une foule impressionnante, à perte de vue devant le stade Vélodrome. On a rencontré des profils très différents : des religieux, des frères, des sœurs, pour qui ce moment va être un moment de communion unique avec le haut représentant de l'Église. Il y a aussi dans la foule, des Marseillais, des curieux pas forcément croyants, mais qui sont très fiers de voir que le pape a choisi Marseille, et particulièrement le stade Vélodrome pour cette venue au pays. On attend 60 000 personnes à l'intérieur. Des personnes qui vont être sollicitées des après les barrières filtrantes pour donner. Le denier du culte va se faire de manière électronique, ce qui est assez moderne, pour financer les 800 000 euros que vont coûter la cérémonie au diocèse. TF1 | Duplex A. TASSIN