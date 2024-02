Que retenir de cette matinée mouvementée au Salon de l'Agriculture ?

Ce samedi matin, au Salon de l'Agriculture, de vives tensions ont conduit parfois les services d'ordre et de sécurité à être complètement débordés. Aussi, des échanges très francs ont eu lieu sur place. Le premier débat a été annulé, mais Emmanuel Macron a tout de même organisé un échange avec une vingtaine d'agriculteurs à la hâte. Au menu des discussions, les préoccupations concernant la trésorerie ou encore les importations. Désormais, on attend que le président descende pour inaugurer ce Salon de l'Agriculture avec plusieurs heures de retard. Derrière, les services de sécurité sont très nombreux. On verra si les conditions de sécurité restent réunies pour une éventuelle déambulation du chef de l’État sur place. TF1 | Duplex S. Bougriou