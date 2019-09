Que retenir de la présidence de Jacques Chirac ?

La politique internationale de l'ancien président est l'un des points à retenir de sa présidence. Selon Adrien Gindre, sa manière de représenter son pays lui a permis de durer dans le temps. Jacques Chirac était "un homme qui avait des principes et sur lesquels il n'avait pas transigé". Mais comment était-il avec ses Premiers ministres ? L'ancien chef d'État décidait-il de tout ou leur laissait-il une certaine latitude ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.