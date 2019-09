Que retenir du nouveau plan de lutte contre le trafic de drogue annoncé par le gouvernement ?

Christophe Castaner s'est rendu à Marseille pour présenter son plan de lutte contre les stupéfiants. Parmi les mesures, le ministre de l'Intérieur a notamment annoncé la création d'un nouvel office baptisé "Ofast" qui sera chef de file de la lutte contre les trafics de drogue. Les consommateurs, quant à eux, devront payer une amende de 200 euros. A Lille, policiers, gendarmes, douaniers et magistrats s'organisent déjà et mutualisent les informations récoltées sur le terrain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.