Que retrouve-t-on dans la "Maison du pouvoir d'achat" ?

Ils viennent tous dans l'espoir de réaliser une économie substantielle. Une fois par semaine, la ville de Bourg-lès-Valence propose à ses administrés de souscrire à des contrats à prix compétitif. Des contrats collectifs, donc moins chers. Zohra est venue pour se renseigner sur une complémentaire santé, la conseillère de la mutuelle étudie son dossier. Avec des garanties similaires, Zohra obtient un tarif plus intéressant que son contrat actuel. Réservée aux habitants de Bourg-lès-Valence, sans conditions de ressource, cette Maison du pouvoir d'achat est une première dans l'Hexagone. Outre la complémentaire santé, il est proposé l'installation d'alarme à prix cassé ou une mutuelle pour les animaux de compagnie. Pour obtenir ces tarifs, la mairie lance un appel d'offres et retient la meilleure proposition. De nouveaux types de contrats vont être disponibles prochainement. Une boîte à idées permet aux habitants d'exprimer leur souhait. Quand on les interroge, les avis ne manquent pas : "Alimentation, fruits et tout ça" ; "L'électroménager" ; "L'énergie". Dès l'hiver prochain, le fioul et le bois de chauffage seront également proposés à tarif préférentiel. TF1 | Reportage C. Buisine, A. Cerrone