Que risque-t-on si on oublie son permis de conduire ? Le 13H à vos côtés

Des incidents peuvent survenir en pleine période de vacances, comme oublier son permis de conduire. Dans ce cas, le conducteur risque 38 euros d'amende. Il devrait ensuite le présenter dans un délai de cinq jours dans un commissariat ou à une gendarmerie. Sinon, il risque cette fois-ci une amende allant jusqu'à 750 euros. Cela vaut le coup de vérifier qu'on a l'a bien dans son sac. Si on part avec sa propre voiture à l'étranger, le permis de conduire est-il suffisant pour ce genre de déplacement ? En effet, en cas de voyage en Europe, il vous faut tout simplement un permis de conduire valide. Vous n'avez pas besoin de certificat pour prouver l'équivalence du permis. En revanche, ailleurs, vous devez appeler le consulat des pays où vous comptez voyager avant votre départ. Pour cause, il vous faut parfois un permis de conduire international. Pour l'obtenir, la demande se fait en ligne. Mais il faut anticiper pour éviter un délai d'attente plus lent. A. Bazar