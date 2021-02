Que se passe-t-il dans les aquariums qui restent fermés ?

Chaque matin, leur solitude prend fin à l'arrivée des soigneurs. Les quelques 2 500 poissons de l'aquarium de Limoges (Haute-Vienne) n'ont pas vu de visiteurs depuis octobre dernier. Désormais, seule l'eau résonne ici. Pour compenser le fait qu'il n'y a plus les bruits des visiteurs, les soigneurs mettent une musique d'ambiance pour avoir un peu de vibration. Les poissons ont ainsi la musique sans la foule et entre eux, aucune distanciation sociale n'est de rigueur. Beaucoup se portent alors très bien. Pour d'autres poissons, c'est la déprime. Le poisson star de l'aquarium, par exemple, est en manque d'attention. Et quand il s'ennuie, il fait des bêtises. Au bassin des carpes japonais, juste à côté, les biologistes ont aussi dû réagir après la fermeture. Ils avaient en effet l'habitude d'interagir avec les visiteurs qui venaient les nourrir à la main. Pour garder les bonnes habitudes, les biologistes continuent de leur donner régulièrement des friandises.