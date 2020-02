Que se passe-t-il la nuit au Salon de l'agriculture ?

Au Salon de l'agriculture, les éleveurs restent à côté de leurs vaches et répondent aux questions des visiteurs. La nuit, les petits tracteurs verts qui livrent la paille et le foin investissent les allées. Alors que les bovins se promènent, les jeunes agriculteurs, eux, s'amusent. Tard le soir, le ring du concours général se transforme en terrain de rugby et les brouettes deviennent des moyens de locomotion. Une destination de vacances où la cuisine et l'ambiance méritent cinq étoiles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.