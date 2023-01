Que signifie une opération de désembouage ? Le 13H à vos côtés

Tout d'abord, c'est quoi le désembouage ? C'est un entretien qui concerne les installations de chauffage hydraulique où circulent de l'eau chaude. Au fil du temps, une boue se forme et est composée de calcaire, de corrosion et de micro-organismes. Cela peut créer des nuisances sonores, mais aussi diminuer leur efficacité et faire gonfler votre facture de 15 à 20 % en moyenne. Ce n'est donc pas à prendre à la légère. Cela ne concerne pas seulement les copropriétés. En effet, à partir du moment où vous utilisez un système de chauffage avec de l'eau chaude, vous êtes concernés. Qui doit donc payer ce désembouage ? La facture de 703 euros peut paraître un peu chère, mais c'est à peu près le prix du marché. Logiquement, il faut désembouer les radiateurs de votre appartement tous les cinq ans qui sera à votre charge, puis le circuit de chauffage tous les dix ans, à la charge de la copropriété. Donc c'est à Ludovic de payer la facture. Mais est-ce qu'on a intérêt à désembouer nos radiateurs si la copropriété n'entretient pas le réseau ? T. Coiffier