Que trouve-t-on en cette fin août sur les étals des marchés ?

Des framboises, des fraises, mais aussi des champignons d’automne bien en avance… un curieux mélange. Un peu surprenant pour les habitués du marché de Strasbourg. Pierre Alspach, restaurateur, vient faire le plein de fruits et légumes. Il s’adapte aux arrivées de son maraîcher bien que ce ne soit pas évident de composer une carte au jour le jour. Même son de cloche chez les autres commerçants. Le soleil alterne avec les jours de pluie. Par conséquent, chez la charcutière, été et automne se disputent le devant de l’étal. Des potirons, des pommes et des fruits d’été... le mélange donne le tournis aux maraîchers. La météo de ces derniers mois a tout chamboulé, mais les clients s’adaptent bon gré mal gré. Apprendre à composer avec les aléas d’une météo capricieuse, la solution pour profiter malgré tout des légumes en retard ou bien de fruits trop en avance. Et même si l’automne semble pressé d’arriver, certains fruits gorgés de soleil nous rappellent que l’été n’a pas encore tiré sa révérence.