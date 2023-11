Que va changer la carte d'identité sur téléphone ?

Savez-vous toujours où est votre carte d'identité ? Plus besoin de la chercher, car aujourd'hui, il est possible de l'avoir sur son téléphone portable. Une carte d'identité sur le portable, c'est une expérimentation menée en ce moment dans certaines mairies des Hauts-de-Seine, du Rhône, et comme ici, en Eure-et-Loir. À Chartres, nous retrouvons ces agents de mairie en pleine formation. Seuls les détenteurs de carte d'identité à puce pourront bénéficier de ce service. Il faut aussi un smartphone compatible et télécharger l'application France Identité. Il suffit ensuite de glisser sa carte d'identité sous le téléphone, celui-ci va lire la puce. Plus besoin de photocopie conforme, ce nouveau service permettra d'obtenir des justificatifs d'identité sécurisés. Mais il ne pourra pas être utilisé en cas de contrôle de police. En vous rendant à la mairie, vous pourrez faire certifier votre identité numérique grâce à vos empreintes. Une sécurité supplémentaire qui donnera la possibilité de faire des procurations en ligne. La ministre en charge des Collectivités territoriales aimerait étendre l'expérimentation au permis de conduire. Cette identité numérique sera généralisée à partir de l'année prochaine. TF1 | Reportage M. Guenegan, S. Bougriou, N. Clerc