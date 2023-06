Que valent les applis pour acheter moins cher ?

Dans les supermarchés, difficile de les rater. Pourtant ils se cachent dans les rayons, d’autres promotions, que seul votre téléphone peut vous révéler. Cette consommatrice ne jure que par les applications de remise différée. Après l'achat du produit, le montant de la remise est remboursé sous 48 heures. Les applications de ce genre sont de plus en plus nombreuses. Mais sont-elles vraiment fiables ? Ces applications promettent à ses utilisateurs 6% d'économies en moyenne. Pourtant, les avis en magasin sont partagés. Avec moins 30% ou moins 40%, vous ferez certes des économies. Mais en contrepartie, applications et vendeurs pourront ensuite suivre votre shopping. Les entreprises rivalisent d'ingéniosité pour récupérer votre précieuse donnée. Il existe même des applications qui vous permettent d’obtenir gratuitement les produits. Dernière astuce : des sites Internet recensent des codes promos, mais il faudra aussi sacrifier la confidentialité de vos achats. TF1 | Reportage E. Vinzent, B. Gereys