Que valent les produits "premiers prix" ?

Dans vos rayons, il est impossible de ne pas les remarquer. Confiture, cookies, bâtonnets de poissons, ravioli à la sauce tomate... toutes les grandes surfaces disposent d'une gamme "premiers prix" et leurs reconnaissables paquets souvent blancs. Vous êtes de plus en plus nombreux à les plébisciter". Qu'en est-il du rapport qualité/prix ? Pour certains produits peu transformés comme la farine, le sel ou les pâtes, une étude montre aujourd'hui que leur qualité n'a rien à envier aux produits des grandes marques. La seule différence est le prix. Comme ce kilo de sucre en morceaux, 2,09 euros pour la grande marque contre 1,50 euro seulement pour le "premier prix". Il faut toutefois faire attention à certaines références. Selon l'étude, les "premiers prix" d'origine animale sont bien moins bons pour la santé. Malheureusement, des gens n'ont pas le choix, seul le prix compte. Si dans certains cas prix bas est synonyme de moindre qualité, c'est parce que les coûts de fabrication sont moins élevés. Enfin, l'étude révèle que certains produits "premiers prix" animaliers, comme les œufs ou le bœuf, respectent moins le bien-être animal pour des raisons financières. TF1 | Reportage M. Beringer, F. Moncelle, J. Corbillon