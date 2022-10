Que veulent les grévistes ?

Après trois semaines de grève, la mobilisation ne faiblit pas à la raffinerie de Mardyck (Nord). La principale revendication concerne les salaires. La direction de TotalEnergies affirme que les opérateurs de raffinerie touchent en moyenne 4 300 euros par mois et plus de 5 000 si l'on ajoute prime et intéressement. Clément Mortier, seize ans d'ancienneté, le conteste. Si on y ajoute prime et intéressement, il perçoit un peu plus de 44 000 euros par an, soit 3 700 euros par mois. Comme dans les trois autres raffineries TotalEnergies, les grévistes réclament des augmentations significatives : "on a une demande de revalorisation salariale de 10% au titre de l'année 2022, 7% pour répondre à l'inflation et 3% pour le partage des richesses". De son côté, la direction est prête à dialoguer, à condition que les blocages soient levés. Le mouvement touche aussi Esso Exxon. Là, deux raffineries sont à l'arrêt. Pourtant un accord a été trouvé lundi soir avec les syndicats majoritaires : 6,5% d'augmentation en 2023 et une prime de 3 000 euros. C'est insuffisant pour la CGT-FO qui réclame 7,5% hors prime d'ancienneté. Malgré l'accord, les blocages sont maintenus. C'est pourquoi le gouvernement a décidé la réquisition du personnel. TF1 | Reportage J.P. Feret