Québec : la descente du Saint-Laurent

Une passerelle surplombe la chute de Montmorency à 83 mètres de haut. Cela fait 32 mètres de plus que les chutes du Niagara. Ce jeudi matin, quelques touristes français ont eu le courage de s’y aventurer. Elle se trouve à quelques minutes à peine de la ville de Québec. Cette chute est le point de départ de notre voyage, en suivant le cours du Saint-Laurent jusqu’à l’embouchure. Le premier arrêt est Kamouraska. C’est un village situé sur la côte sud du Saint-Laurent, et sans doute l’un des plus beaux du Québec. En chemin, des grands oiseaux blancs ont transpercé le ciel, accompagnés d’un bruit assourdissant. Originaires d’Arctique, les Oies des neiges se regroupent et redescendent vers le sud pour y passer l’hiver. Leur voyage est long, soit plus 5 000 kilomètres. Alors, elles font halte dans les champs de maïs de la région pour reprendre des forces. Notre migration, à nous, nous mène au cœur d’une forêt d’érables. Il est impossible de parler du région sans parler du sirop d’érable. En effet, le Québec assure trois quarts de la production mondiale. La sève de la plante est extraite et conduite à la ferme via des tuyaux de plus de 20 kilomètres de long. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard