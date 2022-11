Québec, la ville inattendue

Notre visite du vieux Québec commence par un cours d'histoire au sommet. En 1608, Samuel de Champlain, un Français envoyé par le roi, s'arrête ici. "Québec" cela veut dire à l'origine "là où le fleuve rétrécit". C'est un endroit stratégique, très disputé pendant de nombreuses années entre Français et Anglais. Sur ce continent, peu de villes ont un patrimoine aussi riche. Même les habitants de Montréal, la ville rivale, le reconnaissent de bonne foi. Et parmi tous les monuments, l'un d'entre eux attire particulièrement les regards : le Château Frontenac. Il a été construit il y a 130 ans pour héberger les voyageurs qui empruntaient le train dans la région. C'est aujourd'hui l'un des hôtels les plus photographiés au monde. Quittons le château, et poursuivons notre visite de la ville. Une petite musique attise notre curiosité. Nous voici dans la cathédrale de la Sainte-Trinité. C'est officieusement l'un des lieux le plus hanté de la capitale. On raconte que parfois l'orgue jouerait de la musique sans que personne n'y soit assis. Mais ce monument est surtout réputé pour ses vestiges de l'héritage britannique de Québec. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsard