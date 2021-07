Quel bilan pour les soldes ?

Aux Andelys (Eure) ce mardi matin, le ciel était gris et la météo brumeuse. Dans les magasins, la clientèle n'était pas au rendez-vous pour ce dernier jour des soldes, pas volontairement pour la plupart. Dans un magasin de chaussures par exemple, les soldes étaient nécessaires pour faire de la place et écouler des stocks, mais peu rentables. Le chiffre d'affaires est de moins 15 % par rapport à 2020. Certes, le déconfinement a permis aux clients de revenir, mais il y a eu un autre facteur qui a freiné les ventes, la météo. Même son de cloche dans un magasin de vêtements. Sans la fidélité de sa clientèle, la patronne d'une boutique n'aurait pas non plus un bon bilan. Pour tous les commerçants interrogés, les confinements successifs ont fait prendre d'autres habitudes à leurs clients. Rouverts à la mi-mai, les commerçants n'ont finalement eu qu'un mois et demi pour faire leur saison. Beaucoup auraient aimé que les soldes d'été 2021 soient bien plus longs.